تجدد الاحتجاجات الليلة مع سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة

القدس المحتلة/سما/

تتجدد مساء الأحد الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء، وذلك بالتزامن مع سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات عقب انقضاء عيد "رأس السنة العبرية"، بمسيرة في شارع "روتشيلد 16" بتل أبيب، على أن يعقبها نقل المتظاهرين بواسطة حافلات من شارع "كابلان" إلى مطار "بن غوريون".

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه من المرجح أن يصل عدد كبير من المتظاهرين إلى مطار "بن غوريون"، إذ ستكون المظاهرة المركزية عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأوضحت "قوة كابلان"، في بيان لها، أنه "لن تكون مظاهرة مركزية ولا خطابات الليلة في شارع ’كابلان’ في تل أبيب".

وأضافت أن "الحدث الرئيسي سيكون مسيرة النصر للديمقراطية من دار الاستقلال إلى دوار الديمقراطية، إذ ستصل المسيرة إلى ’كابلان’ وبعد تجمع قصير في المكان من المتوقع أن ينتهي الحدث".

وبدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع تزامنا مع المسيرة التي ستنظم في تل أبيب.

ومن المزمع أن يسافر نتنياهو الليلة إلى الولايات المتحدة، إذ ستكون زيارته الأولى إلى سان فرانسيسكو حيث سيلتقي هناك بمالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، بالإضافة إلى قيامه بجولة في المكان.

وبعد ذلك، سيتوجه نتنياهو إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خلالها خطابا وسيلتقي على هامشها بالرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، بالإضافة إلى رؤساء وشخصيات أخرى.

وسيكون لقاء نتنياهو وبايدن الأربعاء، حيث من المزمع أن يبحثا القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا؛ حسبما ذكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في وقت سابق.

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها"؛ حسبما قال سوليفان.