  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يرحب بقرار "اليونسكو" إدراج موقع "أريحا القديمة" على قائمة التراث العالمي

الأحد 17 سبتمبر 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يرحب بقرار "اليونسكو" إدراج موقع "أريحا القديمة" على قائمة التراث العالمي



رام الله/سما/

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظـــمة الأمم المتحدة للتربية والعـلوم والثقافة (اليونســكو)، تسجيل موقع أريحا القـديمة تل الســـلطان على قائــمة التراث العالمي.

وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إن هذا القرار يعد انتصارا للحقيقة ولفلسطين والرواية الفلسطينية، ويدل على عراقة تاريخ فلسطين الممتد منذ آلاف السنين وأصالته، مهما حاول الاحتلال طمس تاريخ فلسطين وحضارتها وتزويره.

وأكد أهمية الحفاظ على مواقع التراث الفلسطيني وتسجيلها على قائمة التراث العالمي، لحمايتها من التزوير ومحاولات التدمير اليومي التي تتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.

وشكر المجلس جميع الأعضاء، والمنظمات المتخصصة، والدول الشقيقة والصديقة، التي دعمت الملف الفلسطيني في تسجيله على لائحة التراث العالمي في "اليونسكو".

#المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أسعار صرف العملات

حزب الله : انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-17_15-28-08

صور: إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة

9998873600

الرئيس عباس يصل إلى نيويورك..

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

thumb

الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة 1100 مريض فشل كلوي

تقرير: هذه أهم التهديدات التي تواجه "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية