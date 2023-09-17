بلدية غزة تُعلن عن موعد إغلاق سوق "فراس" وافتتاح "سوق اليرموك"

غزة/سما/

أصدرت بلدية غزة، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن تحديد موعد إغلاق سوق "فراس" الشعبي" بشكل نهائي وتحديد بديله.

وقال تنويه البلدية: "نلفت عنايتكم أنه سيتم إغلاق سوق فراس اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 23 / 9 / 2023 ويشمل الإغلاق محلات الخضار، واللحوم، والأسماك، والطيور، وملابس البالة".

وأضاف التنويه: "ستفتح البلدية سوق اليرموك الشعبي أمام أصحاب هذه المحلات لنقل بضائعهم إليه بعد أن أتمت البلدية أعمال تطوير وتوسيع السوق لهذا الهدف، وسيتم افتتاح سوق اليرموك رسمياً بتاريخ 3 / 10 / 2023، ضمن خطة البلدية لتطوير سوق فراس".