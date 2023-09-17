  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة 1100 مريض فشل كلوي

الأحد 17 سبتمبر 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة 1100 مريض فشل كلوي



غزة/سما/

ناشدت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي، جراء النقص الحاد في مستهلكاتهم الطبية.

وقال مدير عام التعاون الدولي وإدارة المشاريع الوزارة د. مروان أبو سعدة في تصريح صحفي، إن مراكز الغسيل الكلوي الستة المنتشرة في محافظات القطاع تعاني من العجز الشديد في المستهلكات الطبية من فلاتر، وكانيولات، وأنابيب دموية يحتاجها المرضى لإجراء جلسات غسيل الكلوي.

وأشار د. أبو سعدة إلى النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية التي تعانيه المرافق الصحية بسبب الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركا عاجلا من كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات المرضى واستمرار الخدمة المقدمة لهم قبل فوات الاوان.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريا وهي تمثل لهم الحياة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من خطورة "فرقة الحسين"

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"رسالة تخويف".. من وراء استمرار اعتقال الناشط الفلسطيني "أبو راشد" بهولندا؟

طريقة عسكرية "مذهلة" للنوم في دقيقتين!

الأخبار الرئيسية

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

تقرير: هذه أهم التهديدات التي تواجه "إسرائيل"

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

2023-09-17_08-26-45_132737

وثائقٌ سريّةٌ : جميع قادة الكيان آمنوا بأنّ عرفات وقعّ (أوسلو) لتدمير إسرائيل

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية