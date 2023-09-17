  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل في فيضانات درنة

الأحد 17 سبتمبر 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل في فيضانات درنة



طرابلس/سما/

- نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، ظهر اليوم الأحد، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الليبي توفيق شكري، "نحن نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات، ولم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

ـــــــ

#الهلال الاحمر الليبي #درنة #اعصار دانيال .

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من خطورة "فرقة الحسين"

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أسعار صرف العملات

حزب الله : انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

الأخبار الرئيسية

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

thumb

الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة 1100 مريض فشل كلوي

تقرير: هذه أهم التهديدات التي تواجه "إسرائيل"

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

2023-09-17_08-26-45_132737

وثائقٌ سريّةٌ : جميع قادة الكيان آمنوا بأنّ عرفات وقعّ (أوسلو) لتدمير إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية