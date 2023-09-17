الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل في فيضانات درنة

طرابلس/سما/

- نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، ظهر اليوم الأحد، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الليبي توفيق شكري، "نحن نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات، ولم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

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