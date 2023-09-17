  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يتوجه إلى نيويورك..

الأحد 17 سبتمبر 2023 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتوجه إلى نيويورك..



رام الله/سما/

 توجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة بحضور 46 دولة.

وسيقدم رئيس الوزراء إلى الاجتماع ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، وبرنامج الإصلاح الحكومي، والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة.

وسيحضر رئيس الوزراء الاجتماع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتحق والوفد المرافق له بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس.

#محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من خطورة "فرقة الحسين"

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"رسالة تخويف".. من وراء استمرار اعتقال الناشط الفلسطيني "أبو راشد" بهولندا؟

طريقة عسكرية "مذهلة" للنوم في دقيقتين!

الأخبار الرئيسية

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

thumb

الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة 1100 مريض فشل كلوي

تقرير: هذه أهم التهديدات التي تواجه "إسرائيل"

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

2023-09-17_08-26-45_132737

وثائقٌ سريّةٌ : جميع قادة الكيان آمنوا بأنّ عرفات وقعّ (أوسلو) لتدمير إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية