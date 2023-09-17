المكبر يستهل الظهور الفلسطيني بكأس الاتحاد الآسيوي بلقاء الفتوة السوري

عمان / سما /

يستهل ممثل الكرة الفلسطينية، نادي جبل المكبر المقدسي مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بلقاء نادي الفتوة السوري مساء يوم غد في العاصمة الأردنية، عمان.

واختار جبل المكبر، ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، لاحتضان مواجهتي الفتوة السوري والعهد اللبناني، في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقام مواجهات جبل المكبر ضد الفتوة والعهد ذهاباً وإياباً في أراضي محايدة، بينما ستقام مباراتي جبل المكبر والنهضة في عُمان وفلسطين.

ويتأهل أول كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.

وكانت بعثة نادي جبل المكبر قد وصلت مساء الخميس إلى العاصمة الأردنية عمان استعدادا لخوض أول مباراة في كأس الاتحاد الاسيوي أمام فريق الفتوة السوري.

وكان من الممكن أن يكون لفلسطين فريقين في هذه البطولة، خاصة بعد خوض شباب الخليل مباراة فاصلة أمام نادي أهلي حلب السوري لكنه فشل في تجاوزه.

ويشرف على المكبر المدير الفني خضر عبيد، الذي عمل على امة برنامج تدريبي مكثف على مدار الأسبوعين الماضيين، من أجل التجهيز لمواجهة الفتوة السوري.

ويملك نادي جبل المكبر يملك لاعبين مميزين، من الركائز الأساسية للمنتخبات الفلسطينية، وهو بطل دوري المحترفين في نسخته الماضية، من أبرزهم: النجم شهاب قنبر، وزيد قنبر، وحارس المنتخب المتألق رامي حمادة، وسامح ومحمد مراعبة، وهاني عبد الله، ومحمد عبيد والعديد من النجوم القادرين على قيادة المكبر لتحقيق الفوز في لقاء الغد.

ولن يكون الفتوة بطل الدوري السوري خلال الموسم المنصرم بعد غياب أكثر من 32 عاما، صيدا سهلا لممثل الكرة الفلسطينية، بقيادة مدربه المحنك أيمن الحكيم،

ويضم الفتوة كما المكبر العديد من لاعبي المنتخب السوري بمختلف فئاته، إضافة لعدد من المحترفين، ومن أبرزهم ماركوس جوزيف من ترينيداد وتوباجو، ومثل منتخب بلاده في 38 مباراة وأحرز 14 هدفا.

كما عزز صفوفه، باللاعبين عبد الرزاق محمد وضياء الحق محمد وحمزة الكردي، والمهاجم محمود البحر هداف الدوري (13 هدفا)، كما تعاقد مع محمد قلفاط قادما من الوثبة، وأحمد الخصي لاعب الجيش، ويوسف الحموي من الكرامة.