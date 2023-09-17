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"الأوقاف" تطلق حملة "فلسطين معكم" لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب

الأحد 17 سبتمبر 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تطلق حملة "فلسطين معكم" لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب



رام الله / سما /

 

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب تحت شعار (فلسطين معكم).

وأضاف، أنه بناء على توجيهات الرئيس، ورئيس الوزراء، باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الإعصار والزلزال، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني التالية ( البنك الإسلامي الفلسطيني / 1501700 ، البنك الإسلامي العربي / 1023023، بنك الصفا / 10003099 ، بنك فلسطين 226229 ) .

ووجه البكري، نداء لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة، وفق إمكانياتهم، لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا.

#ليبيا #المغرب #الأوقاف

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