البرلمان العربي: اقتحام المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي يهدد استقرار المنطقة

القاهرة / سما /

قال البرلمان العربي، اليوم الأحد، إن اقتحام المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، يقوض فرص السلام، ويهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وأدان البرلمان العربي، في بيان، الاقتحام، والاعتداء على المرابطين بالأقصى، واعتقال عدد منهم، مثمناً أيضاً التضحيات التي يقدمها المرابطون.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المستوطنين.