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وداعا للصيف .. فصل الخريف يبدأ السبت القادم

الأحد 17 سبتمبر 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وداعا للصيف .. فصل الخريف يبدأ السبت القادم



رام الله / سما /

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ان فصل الخريف سيبدأ فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم السبت القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن فصل الخريف سيبدأ في تمام الساعة 09:50 صباحا بتوقيت القدس، حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عاموديه تماما على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و52 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة.

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و52 دقيقة و36 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و24 ثانية.

وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.

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