أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

وكالات / سما /

وضعت الفنانة أنغام حداً للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك على خلفية حفل «صوت مصر» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ونفت أنغام صحة الأنباء حول تجاهلها الرد على رسائل شيرين، وكشفت لأول مرة عن الرسائل المتبادلة بينهما عبر تطبيق الواتساب.

وحسب تأكيد أنغام في توضيح صحفي، وجهت شيرين عبد الوهاب رسالة إليها عقب نجاح حفل "ليلة صوت مصر" قالت فيها: «مساء الخبر يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضي في أي وقت كلميني علشان عايزه أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلى كل خير».

وقبيل مغادرة أنغام السعودية، ردت على تهنئة شيرين برسالة نصية وليس أيقونة كما روج البعض، وقالت أنغام: يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي.. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزه أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسي لي البنات.

من جانبها، قالت شيرين: يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزه أشوفك ونفسي أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. إنتي قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوي إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك».

وسبق أن نفت أنغام صحة ما تردد عن تجنبها التصوير مع النجمة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهن في كواليس التحضير لحفل "روائع الموجي" الذي أقيم في الرياض مؤخرا، وقالت إنها لا تمانع الظهور برفقة شيرين، وتم التقاط بعض الصور التذكارية في البروفات ولكنها "خاصة" وليست للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنغام ردت بشكل غير مباشر على شائعات وجود "غيرة فنية" بين المطربات المشاركات في حفل "روائع الموجي" وخاصة بينه وبين شيرين عبد الوهاب، وقالت في لقاء أجرته مع برنامج et بالعربي، ردا على سؤال عن موقفها من التقاط صور مع شيرين: ياريت طبعا.. يسعدني أن تجمعني صورة بـ شيرين وأتصور معاها، وبالفعل حصل بس كانت صور خاصة مش للنشر.

وسبق أن نفت شيرين عبد الوهاب شعورها بـ"الغيرة الفنية" من المطربات المشاركات في "روائع الموجي" وأشارت إلى أنها تحب سماع أغنيات زملائها، وأنها لا تشعر بالغيرة، متابعة: اللي بيغير ده يعتبر مريض مش فنان.. المفروض كل واحد مننا عنده اللي مش عند غيره.

يذكر أن الشائعات حول وجود غيرة فنية بين أنغام وشيرين تجددت عقب منح أنغام لقب "صوت مصر"، ولكن تم تدارك الأمر ومنحت شيرين لقب "صوت إحساس العرب"، وتم التقاط صورة لهما برفقة بقية نجوم حفل "روائع الموجي" ورئيس هيئة الترفية.