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وزير الأوقاف: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف للوصول للتقسيم الزماني والمكاني

الأحد 17 سبتمبر 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف للوصول للتقسيم الزماني والمكاني



رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني، وإفراغ المدينة من أهلها بشكل تدريجي وممنهج.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاستمرار بهذه الجرائم، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.

ودعا البكري، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى، والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية.

#وزير الأوقاف #المستوطنين #القدس #المسجد الأقصى #الاحتلال

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