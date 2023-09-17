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طريقة ولا أسهل لإرسال الصور بجودة عالية عبر واتساب!

الأحد 17 سبتمبر 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة ولا أسهل لإرسال الصور بجودة عالية عبر واتساب!



وكالات / سما /

واجه مستخدمو العديد من تطبيقات التراسل مشكلة ضغط الصور المرسلة عبر التطبيق، وهذا بدوره يقلل من جودة الصور المرسلة، وهو ما يشمل أيضا تطبيق المراسلة "واتساب".

ووفق تقرير نشره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، يُمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" و"أندرويد" بطرق سهلة إرسال صور عالية الجودة تتمثل في:

بالنسبة لمستخدمي آيفون:

افتح تطبيق الصور وحدد الصورة التي تود إرسالها، ثم انقر فوق أيقونة المشاركة في الجهة اليُسرى السُفلية.

مرر إلى الأسفل واختر (حفظ الملفات) Save to Files.

حدد المكان الذي تود حفظ الملف فيه، ثم اختر اسمًا للملف.

انقر فوق (حفظ) Save في الزاوية اليمنى العلوية.

افتح دردشة معينة في واتساب حيث ترغب في إرسال الصورة، ثم انقر فوق علامة الجمع (+) في الزاوية اليسرى السفلية.

حدد الصورة التي حفظتها كملف، ثم انقر فوق Open.

في شاشة المعاينة، أضف تعليقًا إذا كنت تريد ذلك، ثم انقر فوق زر الإرسال في الجهة اليُمنى السفلية.

ستظهر الصورة كمستند في الدردشة.

 

بالنسبة لمستخدمي أندرويد:

افتح دردشة معينة في واتساب، ثم انقر فوق أيقونة إرفاق الوسائط المتعددة الموجودة في حقل الدردشة، واختر (مستند) Document من القائمة.

انقر فوق خيار (تصفح المستندات الأخرى) Browse other docs الموجود في أعلى الشاشة، ثم انقر على علامة التبويب (صور) images.

اختر الصور التي تود إرسالها، ثم انقر فوق زر (إرسال) Send.

#واتساب #آيفون #الصور

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