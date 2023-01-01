فتوح يدين جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قيام المستوطنين بحماية عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقتحام البلدة القديمة في الخليل وطعن شاب والاعتداء على الاهالي وممتلكاتهم.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الجرائم إلى جانب أنها تعد تجاوزا خطيرا ومستمرا للقوانين الدولية، دليل جديد على أن الجريمة الكبرى هي وجودهم على الأرض الفلسطينية وطرد وارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينين أصحاب الأرض الحقيقيين.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين.