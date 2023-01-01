استقالة وتعيين مدرب بديل في الممتازة

غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالات المدربين لأندية غزة وخاصة الدرجة الممتازة مع استئناف الجولة الرابعة من البطولة.

وأعلن محمود عواد المدير الفني لنادي الصداقة استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الأهلي (2-1).

وأعلن مجلس ادارة نادي الصداقة قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول، وتعيين الكابتن عمار أبو سليسل مدربًا للفريق.

ويعتبر عواد المدرب الرابع الذي يستقيل في الممتازة، بعدما سبقه خالد كويك من تدريب شباب رفح، ومحمد العماوي من تدريب اتحاد بيت حانون، وأحمد عبد الهادي من تدريب شباب رفح.

وفي الدرجة الأولى استقال نادر النمس من تدريب أهلي النصيرات، وعبد الله محمود من تدريب خدمات خانيونس، وعلاء علوان من تدريب خدمات جباليا، بعدما سبقهم نادر النجار من خدمات النصيرات.

ولم يظهر الصداقة بنتائج إيجابية في الدوري بعدما احتل المركز السابع برصيد 4 نقاط فقط من 4 مباريات.