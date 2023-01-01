المنطار يرتقي لصدارة الممتازة وانتصار ثمين للأهلي

غزة / سما /

حقق فريق اتحاد الشجاعية فوزاً مهماً على مضيفه شباب جباليا (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في القطاع.

وأحرز هدفي المباراة غسان أبو عودة (46)، وعلاء عطية (84).

وبهذا الفوز وصل رصيد "المنطار" إلى 10 نقاط في الصدارة، وتجمد رصيد "الثوار" عند 5 نقاط بالمركز السادس "مؤقتًا".

الأهلي الفلسطيني (2) _ الصداقة (1)

وخطف الأهلي الفلسطيني انتصاراً ثميناً من أنياب ضيفه الصداقة (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

ويدين الأهلي بفوزه إلى نجمه، محمد شبير، والذي سجل هدفي الفوز بالدقيقتين (45و93)، فيما سجل هدف الصداقة، سلطان أبو عبيدة في الدقيقة (56).

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث "مؤقتاً، وتجمد رصيد الصداقة عند 4 نقاط بالمركز السابع "مؤقتًا"، وبالتساوي مع شباب رفح.