أنشيلوتي مازحا: فينيسيوس بكى 4 ساعات ولم نستطع إيقافه

وكالات / سما /

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن استعدادات فريقه لمواجهة ريال سوسيددا، غدًا الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.



وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفريق عاد من التوقف الدولي بشكل جيد، ولديه المزيد من الرغبة والحماس.. لقد عاد جميع الدوليين في حالة جيدة".



وأضاف: "أعتقد أن تقييم بيلينجهام يتم بناءً على ما يفعله في الملعب، وهو يؤدي دوره بشكل جيد. ربما لم يكن معروفًا ولكنه الآن يلعب في دوري مهم ومع نادٍ مهم ويقدم أداءً جيدًا للغاية.. لست متفاجئًا به.. إنه شديد التركيز وليس شخصًا يمكن أن يفقد عقله".



وتابع: "لا أعرف بالضبط موعد عودة فينيسيوس، لكنه يتعافى بشكل جيد للغاية. حالته جيدة، سيعود الأسبوع المقبل للعمل مع الفريق وسنرى.. أعتقد أنه سيكون جاهزًا للعب في وقت أقرب مما أعتقد، رغم أننا لا نريد المخاطرة به".



فضيحة الفريق الرديف



وبشأن الفضيحة الخاصة بتورط لاعبي أكاديمية ريال مدريد في نشر فيديو جنسي لقاصر، قال أنشيلوتي: "لن أعلق.. بالنظر إلى بيان النادي، ليس لدي ما أضيفه".



وواصل: "ميندي ليس جاهزًا بعد، نريد إشراكه عندما يكون جاهزًا بنسبة 100% وأعتقد أنه سيكون جاهزا ضد يونيون برلين، بينما سيبايوس أصبح جاهزًا للعب".



وأكمل: "غدًا سأعتمد على الفريق الأفضل لأنها ستكون مباراة مهمة. لكن حقيقة خوض الكثير من المباريات، تجعلني أطبق المداورة أكثر مما كان عليه الوضع في بداية هذا الموسم".



وأردف ضاحكًا حول عدم ترشح فينيسيوس جونيور لجائزة ذا بيست: "لقد كان يبكي في غرفة الملابس لمدة 3 أو 4 ساعات، ولم نتمكن من إيقافه".



واستطرد: "عندما جدد مودريتش، كان الجميع سعيدًا وهو أيضًا.. لقد تغير دوره، لكنني أعتقد الآن أنه سيكون له أهمية أكبر وسيظل مهمًا. لقد ناقشت هذه المسألة معه. إنني لست بحاجة لتجربة مودريتش أو كروس لمعرفة ما يمكنهما المساهمة به لأنني أعرف ذلك بالفعل".



واختتم كارلو أنشيلوتي بالتعليق على ما سيقوم به اليوم: "سأشاهد ديربي ميلان".