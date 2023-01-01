فيديو.. صلاح يقود ليفربول لانتصار مثير على وولفرهامبتون

وكالات / سما /

حقق ليفربول انتصاراً دراماتيكياً على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (3-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “مولينو”، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب يورجن كلوب إبقاء كل من داروين نونيز ولويس دياز على مقاعد البدلاء، بسبب رحلتهما الطويلة من أمريكا الجنوبية، وهذا أثر بشكلٍ واضح على أداء ليفربول الهجومي خلال الشوط الأول.

وقدّم ليفربول أداءً سيئاً للغاية في الشوط الأول على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وخرج متأخراً منه بهدف نظيف أحرزه هوانج هي تشان بحلول الدقيقة السابعة.

وظهر فريق المدرب يورجن كلوب بشكل مختلف تماماً في الشوط الثاني، واحتاج لـ10 دقائق فقط حتى يسجل هدف التعادل عن طريق جاكبو، بتمريرة رائعة من محمد صلاح.

وواصل الفرعون المصري ممارسة هوايته المفضلة هذا الموسم، وقدّم تمريرة ساحرة لزميله أندرو روبرتسون أحرز خلالها الهدف الثاني عند الدقيقة 85، ثم عاد صلاح مرة أخرى وصنع الهدف الثالث لزميله الآخر هارفي إليوت في الدقيقة 90.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13، وصعد إلى المركز الأول بشكلٍ مؤقت، بينما تجمّد رصيد وولفرهامبتون عند النقط 3، وظل في المركز 15 في سلم الترتيب.