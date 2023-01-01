فيديو.. برشلونة يكتسح ريال بيتيس وينتزع الصدارة مؤقتاً

وكالات / سما /

اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس، بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، في ملعب مونتجويك، لحساب مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

البرتغالي جواو فيليكس نجح في وضع الهدف الأول في شباك الفريق الأندلسي عند حدود الدقيقة 25، قبل أن ينجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد مرور نحو سبعة دقائق فقط.

وشن برشلونة أسلحته الهجومية بين الشوطين، وبالفعل تمكن الفريق من تسجيل الهدف الثالث، وهذه المرة عن طريق فيران توريس عند حدود الدقيقة 62، هدف أعاد للأذهان أهداف ليونيل ميسي من ركلة حرة، علماً بأنه الأول من نوعه منذ رحيل البولجا عن الكامب نو.

أربع دقائق أخرى كانت كفيلة بتسجيل الهدف الرابع وهذه المرة من توقيع الجناح البرازيلي رافينيا، الذي استغل تمريرة روبرت ليفاندوفسكي ليسدد الكرة بشكل رائع داخل شباك الضيوف.

وسار جواو كانسيلو على غرار مواطنه، فيليكس، وسجل هدفه الأول مع البلوجرانا، حيث وضع اسمه على لوح النتيجة عند حدود الدقيقة 81، ليرفع العدّاد إلى الرقم 5.

فوز يرفع به برشلونة رصيده للرقم 13، ليرتقي لصدارة جدول ترتيب الليجا، بشكل مؤقت، في حين يتوقف رصيد بيتيس عند 7 نقاط في المرتبة التاسعة.