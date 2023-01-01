فيديو.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً مستحقاً على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “لندن الأولمبي”، لحساب الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لسلم الترتيب بتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي، لكن المهمة لم تكن سهلة، لأن وست هام خرج منتصراً في الشوط الأول بهدف نظيف عكس سير المباراة.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بقوة كبيرة، وكاد أن يفتتح باب التسجيل في الدقائق الأولى، لكن إيرلينج هالاند أهدر فرصة سهلة جداً، وهو ما فعله أكثر من مرة طوال الشوط الأول.

ورغم سيطرة السيتزنز المطلقة في الشوط الأول، إلا أن وست هام نجح في تسجيل هدف الافتتاح عن طريق جيمس براود بحلول الدقيقة 36، عبر كرة رأسية رائعة.

وانتفض مانشستر سيتي سريعاً في الشوط الثاني، وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الأولى عن طريق جيريمي دودكو، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 76، قبل أن يختتم إيرلينج هالاند مهرجان الأهداف بحلول الدقيقة 86.