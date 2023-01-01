فيديو.. مانشستر يونايتد يواصل التخبط ويسقط في ملعبه أمام برايتون

وكالات / سما /

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية من ضيفه برايتون، بنتيجة (1-3)، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للآمال في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، فهذه الهزيمة الثالثة التي يتلقاها الفريق. على الجانب الآخر، يستمر برايتون في تقديم عروضه المميزة مع المدرب دي زيربي، وحقق انتصاره الرابع منذ بداية الموسم.

واستقبل فريق الشياطين الحمر الهدف الأول بحلول الدقيقة 20، والذي حمل توقيع مهاجم الفريق السابق داني ويلبيك، بينما عانى اليونايتد من الوصول إلى مرمى برايتون طوال الشوط الأول.

واستغل برايتون اندفاع مانشستر يونايتد نحو الهجوم أملاً بتسجيل هدف التعادل، ليقوم هو بتعميق النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق باسكال جروس عند الدقيقة 53، وجواو بيدرو بحلول الدقيقة 71. قبل أن يسجل فريق المدرب تين هاج هدفاً شرفياً عبر التونسي حنبعل المجبري بعد دقيقتين فقط.

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط فقط، وظل في المركز 11 بشكلٍ مؤقت، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 12، وصعد إلى المركز الثالث.