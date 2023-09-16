رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى إصابة عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، لقوات الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- مستوطنون يطعنون شابا في الخليل.. اقتحامات متتالية لبلدة بيتا ومداهمات وإصابة العشرات

- تواصل جهود الإنقاذ وإيواء المتضررين في المغرب

- بدء وصول المساعدات إلى درنة.. تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء بعد فيضانات ليبيا

- الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

- المجلس الوطني: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم

- البرهان يلتقي رئيس أوغندا والمعارك تستأنف في وسط الخرطوم

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال اقتحم شويكة واستولى على كاميرات مراقبة وأغلق الحرم الإبراهيمي... إصابات في بيتا ومستوطنون يطعنون مواطنا ويعتدون على المنازل في تل الرميدة بالخليل

- اشتية يدشن شارع المناضل الروائي إميل حبيبي في رام الله

- 46 يوما على إضراب الأسيرين الفسفوس وخلوف وسط مخاوف على حياتيهما

- المتورطون باغتيال العرموشي مرتبطون بأجندات خارجية ونطالب بتسليمهم.. شبايطة: لن يستطيعوا تحويل عين الحلوة إلى مخيم للإرهابيين..

- المجلس الوطني بالذكرى الـ41 لمذبحة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم

- الأحمد يبحث مع وفد من قيادة "عصبة الأنصار" الأوضاع في مخيم عين الحلوة

- تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء بعد فيضانات ليبيا وبدء وصول المساعدات إلى درنة

- تحت رعاية الرئيس.. افتتاح مهرجان "أيام العنب الخليلي" في قلب الخليل العتيقة

* "الأيام":

- الرئيس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة

- اغلاق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.. جيش الاحتلال يعاود اقتحام بيتا المحاصرة وإصابة العشرات خلال التصدي والمواجهة..

- الخليل: اصابة شاب طعنا في هجوم للمستوطنين على "تل الرميدة"

- جماعات يهودية متطرفة تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" اليوم وخلال الأسابيع القليلة المقبلة

- الأحمد يبحث الأوضاع في عين الحلوة مع وفد من "عصبة الأنصار"

- ليبيا: 3958 قتيلا و9 آلاف مفقود وبدء وصول المساعدات الدولية إلى درنة

- تظاهرتان في باقة والطيبة دعما للأسير المريض وليد دقة