حزب الله : انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

القدس المحتلة / سما /

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن البعض في لبنان يتهجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية.

وجدد قاسم التأكيد على أنه "من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة"، متساءلا: "ونحن نسأله ألا يعلم أن ذلك يضعف ‏لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟".

واستطرد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: "ليكن بعلمك انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتم ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا ‏وغازنا، وبفضل المقاومة تمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل".

وأكد الشيخ نعيم قاسم على أن "المقاومة اللبنانية ‏تحمي وتحرّر، وخيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تُحصى ولا تعَّد وأبواق الفتنة لن تتمكن من ‏حرمان لبنان من إنجازاتها".

وتابع أن "المقاومة ستبقى قوية بثلاثية الجيش ‏والشعب والمقاومة معا، على أن تزيد من قوَّتها وتسلُّحها حتى تكون مستعدة لأي مواجهة إذا ما ‏فرضتها إسرائيل".