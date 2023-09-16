  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله : انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع

الأحد 17 سبتمبر 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع



القدس المحتلة / سما /

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن البعض في لبنان يتهجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية.

وجدد قاسم  التأكيد على أنه "من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة"، متساءلا: "ونحن نسأله ألا يعلم أن ذلك يضعف ‏لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟".

واستطرد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: "ليكن بعلمك انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتم ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا ‏وغازنا، وبفضل المقاومة تمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل".

وأكد الشيخ نعيم قاسم على أن "المقاومة اللبنانية ‏تحمي وتحرّر، وخيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تُحصى ولا تعَّد وأبواق الفتنة لن تتمكن من ‏حرمان لبنان من إنجازاتها".

وتابع أن "المقاومة ستبقى قوية بثلاثية الجيش ‏والشعب والمقاومة معا، على أن تزيد من قوَّتها وتسلُّحها حتى تكون مستعدة لأي مواجهة إذا ما ‏فرضتها إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من خطورة "فرقة الحسين"

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

موعد بدء فصل الخريف فلكياً في فلسطين

"رسالة تخويف".. من وراء استمرار اعتقال الناشط الفلسطيني "أبو راشد" بهولندا؟

صور: إحراق تمثال دافيد بن غوريون على شاطئ تل أبيب

في صالة حلاقة راقية بتركيا.. نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا (صورة)

الأخبار الرئيسية

اقصى

اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى برأس السنة العبرية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويطعنون شابا وسط الخليل (فيديو)

أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

photo_2023-09-16_19-07-43

هكذا يستعد الاحتلال لـ"حارس الأسوار 2"

20230911121423afpp-afp_33uy266.h-730x438

إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية