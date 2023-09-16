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السلطات المصرية تفرج عن إسرائيلي اعتقلته في سيناء

الأحد 17 سبتمبر 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تفرج عن إسرائيلي اعتقلته في سيناء



أطلقت السلطات المصرية، الليلة الماضية، سراح حارس أمن إسرائيلي من سكان حولون قرب تل أبيب، بعد اعتقاله في معبر طابا نهاية الشهر الماضي بعد العثور على 5 رصاصات في حقيبته.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الخارجية الإسرائيلية بذلت جهودًا كبيرة حتى تمكنت من الإفراج عن "دانييل حاييم".

واعتقل حاييم في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، بينما كان في طريقه لقضاء إجازته في سيناء، حيث أنه يعمل في شركة أمنية ويحمل رخصة سلاح، وبعد اعتقاله مدد اعتقاله وتم مصادرة هاتفه، وسمح لأصدقائه الذين كانوا برفقته بمواصلة رحلتهم.

ولفت الموقع إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع المعتقل الإسرائيلي بقسوة، وأنها لم تطلق سراحه سريعًا بعد يوم أو يومين كما في حالات سابقة، ولا يعرف السبب في إطالة فترة اعتقاله.

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