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محمد صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على وولفرهامبتون (فيديو)

السبت 16 سبتمبر 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على وولفرهامبتون (فيديو)



لندن/سما/

حول فريق ليفربول تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه وولفرهامبتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون، الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

ولكن فريق ليفربول نجح في قلب الطاولة على مضيفه، بإحرازه ثلاثة أهداف متتاليين عبر كل من، المهاجم الهولندي كودي جاكبو، والمدافع الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ولاعب خط الوسط الإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق (55، 85، 90) على الترتيب، بعد ثلاث تمريرات رائعة "هاتريك" من النجم المصري محمد صلاح.

 

وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، بعد تعادل في مستهل مشواره في الموسم الحالي للدوري "البريمير ليغ"، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة، حامل اللقب، مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام وست هام يونايتد، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، تعرض نادي وولفرهامبتون للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم مقابل فوز واحد، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

#ليفربول #محمد صلاح

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