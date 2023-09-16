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مصرع سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

السبت 16 سبتمبر 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن



صنعاء/سما/

 تسبّبت صواعق رعدية بمصرع ست نساء ورجل في غرب اليمن، فيما قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل.

وأفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، بأن ست نساء ورجلا لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر.

غالبا ما يشهد اليمن سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية.

وفي تموز/ يوليو، تسبّبت عاصفة رعدية في عدن جنوبا بإصابة ستة مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزءا من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

#صنعاء #اليمن

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