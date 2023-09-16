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الاحتلال يوافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الجليل والنقب

السبت 16 سبتمبر 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الجليل والنقب



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مجلس هيئة الأراضي وافق على إدخال المجالس الإقليمية في برامج شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية والمباني العامة، وإقامة آلاف الوحدات السكنية في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن سقف الخصم لشراء الأراضي السكنية سيصل للأشخاص الذين لا يملكون شققًا سكنية إلى مبلغ 850 ألف شيكل مقارنة بـ 450 ألف شيكل.

وأشارت إلى انه سيتم إلغاء اختبار المؤشر الاجتماعي والاقتصادي اعتمادًا على الخصم، وسيستفيد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من زيادة قدرها 10% في معدل الخصم الذي يحق لهم الحصول عليه حاليًا.


وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "لقد وضعنا لأنفسنا هدفًا يتمثل في إعادة الشباب إلى الجليل والنقب الذين سيتمكنون الآن من استيطان البلاد في طولها وعرضها بأسعار معقولة".

من جانب آخر، قال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي: "تواصل الحكومة وضع الأطراف في المركز، والقرار الذي تم اتخاذه سيخفف تكاليف المعيشة، ويسمح لآلاف الشباب بأن يصبحوا صهاينة وينتقلوا إلى المدن والمستوطنات في شمال وجنوب البلاد".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس المركز الحكومي الإقليمي، شاي حجيجي قوله، إن " القرار سيمكن من إقامة وبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الريفية من النقب والجليل، وسيسمح للأزواج الشباب بالاندماج في المنطقة، وهذه فرصة لتحسين البنية التحتية في المستوطنات".

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