رونالدو يعلن الحرب على يوفنتوس

وكالات/سما/

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم مقاضاة فريقه الأسبق يوفنتوس، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فقد قرر رونالدو، المضي قدما في الإجراءات القانونية ضد يوفنتوس، بسبب عدم دفع الأجور الخاصة به.

ويعود الأمر إلى موافقة رونالدو على تأجيل جزء من رواتبه سرا مع يوفنتوس في بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي وصل إلى 19.9 مليون يورو.

وتعرض نادي يوفنتوس لإجراءات قانونية من المدعي العام في إيطاليا خلال العام الماضي، بسبب قضية تأجيل الرواتب سرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك رونالدو قضائيا سيكون بمثابة صداع آخر في رأس يوفنتوس الذي تعرض مؤخرا لتحرك قضائي آخر من مدافعه السابق ليوناردو بونوتشي.

وطالب بونوتشي بالحصول على تعويضات، بعد استبعاده بشكل غير رسمي من تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري، قبل رحيله إلى يونيون برلين.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، انضم إلى يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني (112.5 مليون دولار) في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، وتوج معه بخمس ألقاب وحطم العديد من الأرقام القياسية.

فقد شارك النجم البرتغالي بقميص "البيانكونيري" في 133 مباراة، سجل خلالها 101 هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل 100 هدف على الأقل في جميع المسابقات في مواسمه الثلاثة الأولى مع الفريق، ومنذ وصوله إلى الدوري الإيطالي، سجل أهدافا أكثر من أي لاعب آخر 81 هدفا، بفارق 10 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.

وتوج "صاروخ ماديرا" هدافا للدوري الإيطالي في موسمه الأخير 2021 برصيد 29 هدفا، ليصبح أول من يحقق لقب الهداف في الدوري الإيطالي والإسباني، والإنجليزي.