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كهرباء غزة تصدر تنويهًا بشأن عمل خط جباليا

السبت 16 سبتمبر 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهًا بشأن عمل خط جباليا



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويها هامًا بشأن عمل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.

ونوهت الشركة، في بيان، إلى حدوث تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة من داخل الخط الأخضر وذلك اليوم السبت قرابة الساعة 11:30 صباحا.

وأوضحت الشركة، أنه جارٍ العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضافت: أن "فقدان الخط أثر على الحصص الكهربائية في جميع المحافظات، خاصة وأن الطاقة الكهربائية المتدفقة عبر الخط تبلغ 12 ميجاوات".

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

#شركة الكهرباء بغزة

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