المجلس الدنماركي للزراعة والغذاء يقود الجهود الساعية نحو تحقيق الاستدامة في الزراعة والمناخ

كوبنهاجن / سما /



بدأ المجلس الدنماركي للزراعة والغذاء استعداداته للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 (COP28) المقرر انعقاده في اكسبو دبي نوفمبر القادم ، ممثلًا لقطاع الأغذية والزراعة في الدنمارك.

وتوقعت السيدة ميريت جوهل، الرئيس التنفيذي للمجلس الدنماركي للزراعة والغذاء أن يكون للمجلس تأثيرٌ كبيرٌ في هذا المؤتمر الدولي الهام بدولة الامارات، حيث سيستعرض دور الممارسات المبتكرة، والأبحاث الفعالة، والالتزام بالاستدامة، في تمهيد الطريق نحو الإنتاج الغذائي المحايد مناخيًا.

كما سلّطت السيدة ميريت ، الضوء على الدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية والزراعية في معالجة أزمة المناخ، مؤكدةً أنّ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) شكّل نقطة تحولٍ في السعي نحو الإنتاج الغذائي المستدام.

وقالت: "لقد كان مؤتمر (COP27) أولى مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، وقد شاهدنا عبره إجماع العالم على أهمية الأنظمة الغذائية والزراعية في معالجة أزمة المناخ. وكجزءٍ من الوفد الدنماركي الأضخم على الإطلاق والذي سيشارك في المؤتمر المنعقد في دبي هذا العام، سيكون قطاع الغذاء الدنماركي على استعدادٍ لإطلاع العالم سيستعرض دور الممارسات المبتكرة، والأبحاث الفعالة، والالتزام بالاستدامة، في تمهيد الطريق نحو الإنتاج الغذائي المحايد مناخيًا".

وقالت السيدة ميريت ان المجلس الدنماركي للزراعة والغذاء يتولى تمثيل إحدى أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الدنماركي، والذي يوظف نحو 186,000 شخص، ويصدّر منتجاتٍ زراعيةٍ وموادٍ غذائيةٍ ومعداتٍ تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار يورو سنويا. مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، فإنّ تلبية الطلب المتزايد على الغذاء جنبًا إلى جنب مع معالجة تحديات المناخ يتطلب حلولا مبتكرة وتقنياتٍ جديدة.

وفي حديثها مع الوفد الصحافي الإماراتي خلال لقاء معها في كوبنهاجن، أوضحت السيدة ميريت أنّ الدنمارك قد وضعت رؤيةً طموحةً في مجال الصناعات الغذائية؛ إذ تسعى إلى إيصال صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2050، ويتماشى ذلك على نحوٍ كبير مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدةـ، ويعد دليلًا على التزام الدنمارك في اتباع نهجٍ مستدامٍ اقتصاديا وبيئيا للإنتاج الغذائي المحايد مناخيًا.

واختتمت السيدة ميريت حديثها بالقول: "خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) المرتقب، يتطلع المجلس الدنماركي للزراعة والغذاء إلى مشاركة خبراته ونجاحاته بوصفه واحدًا من أكثر المنتجين صداقةً للبيئة على مستوى العالم، كما نتطلّع قدمًا نحو توطيد العلاقات التي تربطنا بشركائنا المحليين والإقليميين والدوليين عبر هذا المؤتمر الهام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة .

يُذكَر أنَّ السيدة ميريت كانت سفيرةً للدنمارك في عدة دولٍ حول العالم ومنها، لبنان والأردن وسوريا والإمارات وقطر وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا، الأمر الذي أكسبها خبرةً دبلوماسيةً واسعة من شأنها إضفاء مزيدٍ من التميز على المجلس.