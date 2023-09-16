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في صالة حلاقة راقية بتركيا.. نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا (صورة)

السبت 16 سبتمبر 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
في صالة حلاقة راقية بتركيا.. نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا (صورة)



وكالات/سما/

عاد اسم وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا بعد تداول صورة لها قيل إنها في صالون حلاقة نسائي بتركيا.


ونشر صحفي ليبي على حسابه في منصة "X" اليوم السبت، صورة للمنقوش وعلق: "أنشر حصريا صورة حديثة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام".

وانهالت التعليقات بين منتقد لها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادها بعد إعصار "دانيال" الذي أودى بحياة الآلاف، ومدافع رأى أن تصرفها عاديا، ولا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة.

ولم يتم التأكد من صحة الصورة أو مكان التقاطها، فيما نفى آخرون أن تكون صحيحة.

واختفت المنقوش أواخر أغسطس الماضي، بعد أن كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورد فعل شعبيا غاضبا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس الحكومة أقال المنقوش من منصبها وزيرة للخارجية، بعد إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

#نجلاء المنقوش

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