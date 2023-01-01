اشتية يتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة باجتماع المانحين

رام الله / سما /

من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى نيويورك، غداً الأحد، للمشاركة في اجتماع الدول المانحة الذي يعقد، الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال داوود الديك، مستشار رئيس الوزراء، في تصريحات إذاعية إن "اشتية سيعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الدول العربية، وكذلك ممثل السياسة الأوروبية، وغيرها من الدول الصديقة".



وأشار الديك، إلى أنه سيتم التركيز خلال الاجتماعات على وقف نزيف الدم الفلسطيني، وزيادة واستئناف الدعم الخارجي للحكومة الفلسطينية، لما تعانيه من أزمة مالية.



وكان اشتية، قد بحث، الخميس الماضي، مع وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفيلدت، ترتيبات اجتماع المانحين، بصفتها رئيسة الاجتماع، بالإضافة إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.



وطالب رئيس الوزراء، خلال لقائه هويتفيلدت في مكتبه برام الله، الدول المانحة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.



في سياق متصل، يغادر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، جمهورية كوبا، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس عباس سيعقد لقاءات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس كوبا السابق راؤول كاسترو، والعديد من قادة دول العالم، والعرب.



ولفت منصور إلى أن كلمة الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون يوم الخميس المقبل، الموافق 21 أيلول/ سبتمبر 2023.