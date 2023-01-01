الرئيس عباس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله / سما /

يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، جمهورية كوبا، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الرئيس عباس سيعقد لقاءات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس كوبا السابق راؤول كاسترو، والعديد من قادة دول العالم، والعرب.



ولفت منصور إلى أن كلمة الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون يوم الخميس المقبل، الموافق 21 أيلول/ سبتمبر 2023.



وكان الرئيس عباس قد وصل إلى هافانا، الخميس الماضي، وشارك في قمة مجموعة الـ"77 +الصين"، التي انطلقت أعمالها، أمس الجمعة، وتستمر على مدار يومين، تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".