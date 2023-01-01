أبو مرزوق: بدء عودة المهجرين من مخيم عين الحلوة لمنازلهم

أعلن نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، صباح اليوم السبت، بدء عودة المهجرين من مخيم عين الحلوة إلى منازلهم بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

وقال أبو مرزوق في تدوينة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "في هذا الوقت وأنا اغادر لبنان الشقيق، وقد أنعم الله على شعبنا بوقف الاشتباكات العبثية، وبداية عودة المهجرين من المخيم إلى منازلهم، وتطمين الجوار في صيدا العزيزة على استمرار العلاقات الاخوية مع أشقائهم الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنّ لجنة المتابعة ستلتقي غدًا لاستكمال تطبيق الاتفاق.

وغادرأبو مرزوق، لبنان بعد زيارة استمرت نحو 3 أيام، التقى خلالها عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وشخصيات أخرى، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.