(صراصير.. فئران) وغيرها.. الكشف عن تفاصيل إغلاق أحد المخابز وسط رام الله

رام الله / سما /

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تفاصيل إغلاق أحد المخابز وسط رام الله، أمس الجمعة، بسبب العثور على ذيل فأر داخل رغيف خبز أثناء تناوله لوجبة طعام.

وعثر أحد المواطنين داخل رغيف الخبز على ذيل الفأر، وأبلغ طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والتي قامت بمتابعة الشكوى والتحقق منها، ليتبين أن المخبز يقع في وسط مدينة رام الله وسبق ان تم اخطاره لتصويب وضعه القانوني.

وأفادت مديرة مديرية وزارة الاقتصاد هزار أبو بكر أن الطواقم قامت باستداعاء طواقم وزارة الصحة والضابطة الجمركية واظهر الفحص الميداني أن المخبز يعمل في ظروف صحية سيئة جداً ( صراصير، فئران، انعدام النظافة) تشكل خطرا على سلامة وسلامة المواطنين، كما تم العثور على مخبوزات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وحررت الطواقم المخالفات على محاضر وزارة الصحة وتم اتلاف المضبوطات اضافة إلى اغلاق المخبز و إحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.