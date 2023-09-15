رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل مشروع مفترق الشجاعية والمدة التقديرية لانتهائه

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية مدينة غزة د. يحيى السراج، اليوم السبت ، أن مشروع تطوير مفترق الشجاعية هو من المشاريع المهمة الذي انتظرته البلدية لمدة طويلة، موضحاً أن التخطيط للمشروع كان منذ عدة سنوات.

وقال السراج خلال مداخلة لإذاعة القدس :"سبب التأخر في هذا المشروع أنه تم اقتراح عدة مقترحات في البداية ومنها قضية إنشاء "كوبري"، مبيناً أن البلدية وجدت في النهاية أن الأنسب عمل توسعة لتقاطع مفترق الشجاعية".

وأوضح السراج إلى أن توسعة المفترق تشمل التوسعة 10 أمتار باتجاه الغرب وتأهيل هذه المنطقة بشكل كامل من خلال زيادة عدد المسارات في الطريق؛ لتسهيل حركة السيارات.

وبيّن أنه سيتم إزاحة مركز الطريق قليلاً نحو الغرب بحيث سيشمل الطريق 8 مسارات، حيث سيكون 3 مسارات من الجنوب باتجاه الشمال ومسارين باتجاه شارع الوحدة، مع وجود جزيرة تفصل بينهما، كما سيكون 3 مسارات من الشمال للجنوب، مشيراً إلى أنه بذلك يتم تنظيم حركة السير ومنع التعديات على الشارع والرصيف لتنظيم حركة المشاة.

ولفت السراج إلى أنه سيتم إقامة مسارات للمشاة حتى لا تحدث فوضي على المفترق، منوهاً أنه سيتم تركيب إشارة ضوئية حديثة يكون فيها التوقيت مناسب لتنظيم الحركة على المفترق بالشكل المطلوب.

وقال :"هناك خطة لتنظيم حركة السير في "شارع السكة" من خلال تنظيمه، بالإضافة لتنظيم مواقف السيارات الأجرة في المكان، وسيتم توفير مواقف للسيارات الخصوصية والأجرة بشكل مرتب، أملاً أن يثبت المواطنين والسائقين التزامهم مع البلدية بالقانون.

وعن توقيت القيام بهذا المشروع، أوضح السراج أن ما تحكّم في توقيت تنفيذ توسعة مفترق الشجاعية هو عامل التمويل من الجهات المانحة، كما أن طرح المناقصات للشركات المنفذة احتاج لوقت وهو حوالي شهرين وهذا ما أخر تنفيذ المشروع.

وكشف رئيس بلدية غزة، عن أن البلدية حاولت القيام بإجراءات للتقليل من الازدحام خلال فترة تنفيذ المشروع، عن طريق إغلاق جزء من الشارع قرب المفترق وهو ما تم حالياً من إغلاق الجزء الغربي مع بقاء الجزء الشرقي مفتوح، مبيناً أنه بعد الانتهاء من الجزء الغربي سيتم إغلاق الجزء الشرقي لبدء عمل التوسعة؛ لتقليل عملية الازدحام.

وتوقع السراج أنه قد يستمر مشروع تطوير مفترق الشجاعية لـ6 أشهر، وبعدها سيكون قد أُنجر بشكل كامل، مبيناً أن الأمر يتعلق بنشاط الشركة المقاولة في المشروع.