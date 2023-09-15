وزير الزراعة: إنتاج الزيتون هذا العام في فلسطين سيشهد تراجعا كبيرا

غزة / سما /

تحدث وزير الزراعة ، رياض العطاري، اليوم السبت، عن موسم قطف الزيتون، والكمية المتوقع أن تنتج من حصاد هذا العام.

وقال العطاري في تصريحات إذاعية، إن موسم الزيتون لهذا العام سيشهد تراجعا كبيرا بالإنتاج.

وأضاف: " هذا العام سيشهد تراجعا بإنتاج الزيتون مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الكمية المتوقعة لإنتاج الزيتون ستصل تقريبًا إلى حوالي 60 ألف طن".

وتابع: "طواقم متخصصة بالإرشاد الزراعي قدّمت التوصيات حول مواعيد قطف الزيتون، والكميات المتوقعة للإنتاج هذا العام".

وأشار العطاري إلى أن هذه الكمية تُعادل إنتاج 12 ألف طن من زيت الزيتون، مقارنة بالعام الماضي التي وصلت إلى 30 ألف طن.

ونوه إلى أن المجتمع الفلسطيني يحتاج تقريبًا إلى 15 ألف طن من زيت الزيتون، ولكن لا خوف من ذلك، لأنه حسب إحصاءات وزارة الزراعة يتوفّر 10 آلاف طن من الموسم الماضي سيتم إضافتهم إلى الـ 12 ألف طن من الزيت هذا الموسم، وبذلك لا حاجة للاستيراد من الخارج".