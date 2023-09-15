  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

5 مباريات في دوري غزة اليوم

السبت 16 سبتمبر 2023 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 مباريات في دوري غزة اليوم



غزة / سما /

تتواصل مساء السبت منافسات بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة، بإقامة 5 مباريات في جميع الدرجات.

ويلعب الصداقة مع الأهلي الفلسطيني على ملعب اليرموك بمدينة غزة، بينما يحل الشجاعية ضيفا على فريق شباب جباليا بملعب بيت لاهيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

ويستضيف الأمل نظيره شباب الزوايدة على ملعب خانيونس البلدي، فيما يواجه خدمات النصيرات منافسه خدمات خانيونس على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

ويتقابل الوفاق والرضوان على ملعب بيت حانون البلدي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال".

#دوري غزة #مباريات

الأكثر قراءة اليوم

إيران: وجهنا ضربة أكبر من المتوقع" لـ"إسرائيل"

عائلة فلسطينية نجت من 4 حروب مع "إسرائيل" لتواجه الموت في ليبيا

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب..

مشاهد جديدة توثق لحظة وقوع الانفجار شرق غزة

مصر: تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة (صور وفيديو)

أسوشيتد برس: هكذا تمهد سيطرة سموتريتش لضم الضفة الغربية المحتلة رسمياً

الأخبار الرئيسية

الزيتون

وزير الزراعة: إنتاج الزيتون هذا العام في فلسطين سيشهد تراجعا كبيرا

غسيل الكلى

الصحة بغزة تُحذّر من توقّف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

الاحتلال

الاحتلال يقتحم بيتا وسط مواجهات وتفتيش عشرات المنازل

F230128YS33-e1674904165868-640x400-1-640x400

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب..

photo_2023-09-15_21-48-41

غزة: إعادة إصدار فيزا تركيا وفق ضوابط ومتطلبات جديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية