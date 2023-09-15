5 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تتواصل مساء السبت منافسات بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة، بإقامة 5 مباريات في جميع الدرجات.

ويلعب الصداقة مع الأهلي الفلسطيني على ملعب اليرموك بمدينة غزة، بينما يحل الشجاعية ضيفا على فريق شباب جباليا بملعب بيت لاهيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

ويستضيف الأمل نظيره شباب الزوايدة على ملعب خانيونس البلدي، فيما يواجه خدمات النصيرات منافسه خدمات خانيونس على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

ويتقابل الوفاق والرضوان على ملعب بيت حانون البلدي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال".