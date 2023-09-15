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موعد بدء فصل الخريف فلكياً في فلسطين

السبت 16 سبتمبر 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد بدء فصل الخريف فلكياً في فلسطين



رام الله / سما /

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن فصل الخريف يبدأ فلكياً (الاعتدال الخريفي) يوم السبت المُقبل 23 أيلول/ سبتمبر 2023، حيث تكون الشمس عامودية على خط الاستواء، ويتساوى عدد ساعات الليل والنهار تقريباً في ذلك اليوم.

وأشار العلامي، في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن فصل الخريف يستمر لحوالي ثلاثة شهور، وبعد ذلك ندخل في فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

وأوضح أنه "مع بدء الخريف تتناقص ساعات النهار تدريجياً نتيجةً لتحرك الشمس باتجاه الجنوب بِفعل دوران الأرض حول الشمس، مما يؤدي إلى نقصان كمية الإشعاع الشمسي، لتنشط ويبدأ تحرك الكتل الهوائية الباردة من مصادرها تدريجياً".

#فصل الخريف

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