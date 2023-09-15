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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بوجه المصلين اليوم

السبت 16 سبتمبر 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بوجه المصلين اليوم



الخليل / سما /

قرر الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم السبت ، اغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بوجه المصلين بصورة مفاجئة .

وبين الاحتلال ان قرار الاغلاق بحجة الأعياد اليهودية.

المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" رفعت من مستوى "تأهبها"، اليوم السبت 16-9-2023، في الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية المحتلتين، في ظل ارتفاع الإنذارات والتحذيرات المتعلقة باحتمالية وقوع عمليات خلال الأعياد اليهودية.

وكانت أجهزة الأمن الصهيونية تلقت أكثر من 200 إنذار حول احتمالية وقوع عمليات فدائية خلال عيد ما يُعرف بـ"رأس السنة (العبرية)" الذي يصادف اليوم.

وقالت القناة 13 العبرية: "نشرت الشرطة "الإسرائيلية" 5 آلاف من عناصرها في مدن الداخل المحتل والضفة والقدس، كما أوعزت أجهزة الأمن "الإسرائيلية" لعناصرها بالتأهب في القدس المحتلة خشية وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى". بحسب القناة.

#الاحتلال #الحرم الإبراهيمي #الخليل

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