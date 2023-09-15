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الصحة بغزة تُحذّر من توقّف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

السبت 16 سبتمبر 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تُحذّر من توقّف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع



غزة / سما /

حذّرت وزارة الصحة في بغزة ، اليوم السبت، من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة جرّاء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى.

وأوضح مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في غزة الدكتور علاء حلس، أن هذا الأمر سيشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً لإخراج السموم من أجسادهم الهشة وابقائهم على قيد الحياة.

وأوضح أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، لافتا إلى أن ما يتوفر في اقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد.

وأشار حلس إلى أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريا وهي تمثل لهم الحياة، مما يتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والابقاء على حياتهم.

#الصحة بغزة #غسيل الكلى #غزة

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