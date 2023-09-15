فيديو.. بحر درنة يلفظ عدداً من جثث اعصار دانيال الذي ارتفعت ضحاياه لـ7700

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وثقت شبكة الجزيرة مشاهد تُظهر انتشال جثث لضحايا الفيضانات جرفتها المياه صوب شواطئ مدينة درنة المنكوبة شرقي ليبيا.

وتظهر المشاهد جثثا أعادها البحر إلى شاطئ المدينة بعد وفاة أصحابها جراء الكارثة، في حين تتواصل جهود فرق الطوارئ الليبية والأجنبية لانتشال مزيد من الجثث التي جرفتها المياه نحو الشاطئ.

وقال عضو بالهيئة الليبية للإغاثة في درنة للجزيرة إن العمل جار للتعرف على هويات الجثث التي انتهى بها المطاف على الشاطئ. وأشار إلى أن عدد ضحايا الفيضانات في المدينة ارتفع إلى 7700 قتيل.

ولا تتوفر إحصاءات نهائية للضحايا في ليبيا، في ظل تقديرات بوجود آلاف المفقودين جراء الكارثة.