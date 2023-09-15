رام الله / سما /

تصدرت تصريحات الرئيس محمود عباس في كلمته أمام مجموعة الـ"77+الصين"، الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، إذا أكد خلالها عزم شعبنا بدعم من المجموعة على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنميته، وأعاق تطلعاته.

كما تناولت الصحف، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين في الضفة وشرق غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا وأعاق تطلعاته

عشرات الإصابات في الضفة وشرق غزة والاحتلال يقصف موقعا في غزة

وقفة إسناد للأسرى في برقين والاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب

المالكي ونظيره الكولومبي يوقعان أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين

ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب في بيت لحم وإغلاق مخبز برام الله

أميركيون من أصل فلسطيني يشكون استمرار التمييز الإسرائيلي ضدهم أثناء السفر

الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين فريق التدخل والاستجابة العاجلة لإغاثة المنكوبين شرق ليبيا

"الأيام":

الرئيس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا وأعاق تطلعاته

إصابة العشرات خلال التصدي لاقتحام في أبو ديس وقريوت وقمع مسيرات الجمعة

إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين في برقة واندلاع مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

12 مصابا في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة

رفع العلم الفلسطيني بالشيخ جراح رغم قيود الاحتلال

إسرائيل: نشر 5 آلاف شرطي عشية الاحتفال برأس السنة العبرية

بايدن ونتنياهو يلتقيان في نيويورك الأربعاء المقبل

غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة

ليبيا: درنة تجد صعوبة في دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

"القدس":

الرئيس أمام مجموعة الـ "77+الصين": الوضع التنموي في فلسطين يخضع للفصل العنصري

"40" ألفا صلوا في الأقصى وسط انتشار عسكري مكثف

حكومة نتنياهو جعلت الاستثمار في الاستيطان مجدياً

أميركا تطالب إسرائيل بنقل أموال للسلطة

واشنطن: معاملة الأميركيين بالمثل تأخذ بالاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية مع غزة

درنة تبكي ضحاياها وتبحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات شرق ليبيا