لجنة دعم الصحفيين تطالب بتوفير ادوات السلامة لحماية الصحفيين الفلسطينيين

غزة / سما /

تستنكر لجنة دعم الصحفيين وتدين بشدة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السامة على المواطنين والصحفيين الفلسطينيينأثناء تغطيتهم للاحتجاج على الحصار المفروض على قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس .



وتؤكد لجنة دعم الصحفيين أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز باتجاه الطواقم الصحفية مساء اليوم الجمعة 15/9/2023م أثناء تغطيتها الميدانية للاحتجاجات التي اندلعت عند الحدود الشرقية لمدينة خانيونس مما أدى إلى إصابة المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز في يده مما ادى إلى تهتك في أصابع يده وإدخاله على الفور لإجراء عملية عاجلة داخل مستشفى ناصر الطبي.



إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الصحفية الفلسطينية حيث اصيبت سيارة الصحفي سعيد الخطيب مصور وكالة الانباء الفرنسية بشكل مباشر.

وتعتبر اللجنة ان عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يدفعها للتمادي في الافلات من العقاب والاستمرار في الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين وهذا يتطلب من كل المؤسسات الدولية لمحاكمة كل من يعتدي على الصحفيين.



وتؤكد لجنة دعم الصحفيين، أهمية ارتداء الدرع والخوذة وكافة أدوات السلامة المهنية في الميدان لاسيما أثناء تغطية أحداث مسيرات العودة .



كما تدعو لجنة دعم الصحفيين المؤسسات العربية والدولية التي تعنى بحرية الراي والتعبير لتوفير أدوات السلامة المهنية للمؤسسات وللطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة نظرا لافتقاد الكثير من المؤسسات الإعلامية المحلية لهذه المعدات بسبب منعها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.