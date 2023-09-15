البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيلتقيان الأربعاء في نيويورك وهذا ما سيبحثاه..

واشنطن/سما/

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.

وقال سوليفان في تصريح للصحافيين الجمعة إن "بايدن ونتنياهو سيبحثان في القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا".

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها"؛ حسبما قال سوليفان.

وكان بايدن قد وجه انتقادات لخطة إضعاف القضاء التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها، والتي يصفها معارضون ومحتجون بأنها تهديد للديمقراطية.

ولم يتلق نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ وصف بايدن الحكومة بأنها "إحدى الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أعلن الخميس، أن نتنياهو سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة القادم، في زيارة سيجتمع خلالها مع الرؤساء الأميركي والتركي والأوكراني والكوري الجنوبي.

وأشار إلى أن رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة ستنطلق بعد انتهاء عيد "رأس السنة العبرية"، مطلع الأسبوع الوشيك، وتشمل كذلك عقد اجتماع مع المستشار الألماني، أولاف شولتس.

وأكد البيان أن رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ستشمل زيارة إلى ولاية كاليفورنيا، حيث سيجري محادثات مع مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، و"آخرين" في وادي السيليكون، حول "تطوير الذكاء الاصطناعي".

وفي إطار زيارته، سيلتقي نتنياهو ببايدن والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه سيجتمع كذلك بـ"زعماء آخرين" على هامش فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.