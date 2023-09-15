بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل" ‏غير مضمون

واشنطن/سما/

تطرق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في المستقبل، من بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب.



وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك: "على الرغم من أنني أرى أن هذا ممكن جدا، إلا أن هذا الأمر، في كل الأحوال، غير مضمون".

وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن ينطوي على بعض التنازلات للفلسطينيين من قبل إسرائيل، وقد "يجعل المنطقة "حرفيا" أفضل".



كما شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن "حدوث تطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون حدثا تحوليا في الشرق الأوسط".



وتتزامن تصريحات بلينكن، مع الذكرى الثالثة لتوقيع "اتفاقيات إبراهيم"، اليوم الجمعة، والتي أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عنها بيان أكدت فيه أن "التطبيع بين حلفائنا في المنطقة بمثابة تحول بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب".



وأضافت: "في هذه الذكرى، نجدد التزامنا بهدف توسيع وتعميق فرص التكامل التي تمثلها الاتفاقيات، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا، وتعمل الشراكات اللاحقة، مثل منتدى النقب، وشراكة "I2U2" بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وأمريكا، على تعزيز القدرات المشتركة، وتعزيز التعاون اللازم لمواجهة التحديات والفرص الملحة اليوم".