  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف يُدين استهداف الاحتلال للصحفي "أشرف أبوعمرة"

الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يُدين استهداف الاحتلال للصحفي "أشرف أبوعمرة"



غزة/سما/

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استهداف قوات الاحتلال للمصور الصحفي: "أشرف أبو عمرة" خلال تغطيته قمع الاحتلال لمسيرة سلمية شرق خان يونس.

وقال رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف: "ندين استهداف الاحتلال للمواطنين والزملاء الصحفيين خلال فعاليات الشباب الثائر في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى" شرق قطاع غزة، والتي أصيب فيها الزميل الصحفي أشرف أبو عمرة، بشكل مباشر في يده اليمنى.

وتابع معروف في بيان صحفي: "لقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الصحفيين رغم تواجدهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال باعتبار الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة".

واعتبر أن حالة الصمت من المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والموقف السلبي من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، هي ما يشجع الاحتلال وجنوده وقادته على المضي بهذا الصلف والعنجهية، نظرًا لإدراكه أنه لن يسأل عن هذه الجرائم، ولكن هذا الواقع لن يمنعنا من مواصلة السعي لجعل المحتل يدفع ثمن هذه الجرائم.

وطالب معروف المنظمات الأممية المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات، والضغط لتسريع ملف ملاحقة الاحتلال على جرائمه السابقة ضد الصحفيين، خاصة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، كجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو الشهداء الصحفيين خلال مسيرات العودة.

وفي ختام البيان تمنى سلامة معروف، السلامة لكل المصابين وللزميل أشرف أبو عمرة.

#سلامة معروف

الأكثر قراءة اليوم

"سلامي" يرد على الموساد.. "أعماركم ستكون أقصر"

مشاهد جديدة توثق لحظة وقوع الانفجار شرق غزة

أسعار صرف العملات

مصر: تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بصورة قياسية

انتقادات إسرائيلية لرئيس الموساد بسبب إيران

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا وأعاق تطلعاته

الاحتلال يقصف مرصداً للمقاومة شرق غزة

photo_2023-09-15_16-49-21

عائلة فلسطينية نجت من 4 حروب مع "إسرائيل" لتواجه الموت في ليبيا

000_1GH1RG-1 (1)

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة (صور وفيديو)

photo_2023-09-15_14-08-22

أسوشيتد برس: هكذا تمهد سيطرة سموتريتش لضم الضفة الغربية المحتلة رسمياً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية