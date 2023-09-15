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الاحتلال يقصف مرصداً للمقاومة شرق غزة

الجمعة 15 سبتمبر 2023 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف مرصداً للمقاومة شرق غزة



غزة/سما/

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن طائرة تابعة لجيش الاحتلال أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحماس خلال المظاهرات التي وقعت بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال أن الهجوم بغزة هدفه تحقيق الردع.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني قرب شارع "جكر" بمنطقة ملكة بثلاث صواريخ أحدهم استهدف المرصد بشكل مباشر، مشيرة إلى نقل إصابة برضوض إلى المشفى.

و قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط:  "خطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع."

#غزة

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