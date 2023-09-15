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المالكي ونظيره الكولومبي يوقعان أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين

الجمعة 15 سبتمبر 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي ونظيره الكولومبي يوقعان أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين



بوغوتا/سما/

وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع نظيره الكولومبي الفارو ليفيا، أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وذلك لأول مرة منذ تأسيس علاقات ثنائية بين البلدين.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا، واتفاقية حول إعفاء الفيزا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخدمة سارية المفعول، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الأكاديمي بين الخارجية لدولة فلسطين (برنامج التدريب الدبلوماسي)، ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا (المعهد الدبلوماسي اغوستو راميرز اوكامبو).

جاء ذلك خلال مراسم رسمية في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، سبقها لقاء جمع بين الوزيرين، حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة، وتكثيف الحوار السياسي بين البلدين الصديقين.

وأكد الوزير ليفيا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية على المستويات كافة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات التنموية من خلال وكالتي التعاون الدولي في البلدين، وبدء التنسيق لعقد مشاريع مشتركة في القريب العاجل.

من جانبه، أكد المالكي أهمية فتح سفارة كولومبية في دولة فلسطين، الأمر الذي سيعمل على تسهيل التواصل بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياحية.

ودعا نظيره الكولومبي إلى زيارة دولة فلسطين خلال فترة الأعياد المجيدة القادمة في أرض ميلاد المسيح، والمشاركة في الاحتفالات المقدسة التي تشهدها مدينة بيت لحم في نهاية كل عام، وأيضا زيارة مدن فلسطينية أخرى ومشاهدة التطورات السياسية على الأرض، الأمر الذي رحب به الوزير ليفيا.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار على المستويات كافة، وتكثيف تبادل الزيارات بين البلدين، لما فيه من مصلحة الشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى كولومبيا رؤوف المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى البرازيل إبراهيم الزبن، ومديرة الإدارة العامة للأميركيتين والكاريبي سعاد صبح.

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#رياض المالكي

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