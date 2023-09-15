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مصرع طفل وإصابة آخر بحادث دعس في طولكرم

الجمعة 15 سبتمبر 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل وإصابة آخر بحادث دعس في طولكرم



طولكرم/سما/

 لقي الطفل محمد التيني (8 سنوات) مصرعه، وأصيب طفل آخر، إثر تعرضهما لحادث دعس في طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث وقع في ضاحية شويكة شمال طولكرم، حيث دعست مركبة طفلا كان يقود دراجة هوائية، وطفل آخر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحدهما متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات، بأنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالمكان المخصص عند قيادة الدراجات الهوائية، والالتزام والانتباه عند عبور الشارع

#طولكرم

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